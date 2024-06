Basket playoff Serie A2 2023 2024 | i tabelloni e gli accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ie glideidellaA2di. Dopo una lunga stagione ricca di emozioni fino alle ultime giornate, è tempo di entrare nel vivo delle fasi che decreteranno le due squadre che si meriteranno la promozione inA1. Posta in palio altissima, quindi, con tante “big” coinvolte ma anche tante formazioni pronte a inserirsi per cercare il colpaccio. CALENDARIORISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Ivedranno coinvolte le prime otto squadre dei due gironi, Verde e Rosso, con un tabellone che parte dai quarti di finale fino alla finale: nelle tre fasi – quarti, semifinali e finale – le formazioni si sfideranno sempre inal meglio di cinque, con il classico formato che vede la squadra meglio piazzata giocare in casa le prime due partite e l’eventuale quinta.