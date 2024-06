Basket 3×3 | Italia vincitrice nella tappa delle Women’s Series di Gabala

Leggi tutta la notizia su oasport

L', per la prima volta in questa stagione, vince una3×3. Lo fa a, in Azerbaigian, al termine di due giornate in cui il livello del quartetto tricolore, composto da Chiara Consolini, Stefania Trimboli, Maria Miccoli e Laura Spreafico, fa sì che giunga una bella soddisfazione.prima giornata, quella di domenica, sono state sconfitte Romania per 20-11 e Polonia per 16-14, poi è arrivata la parttia persa contro le Barcellona Panthers per 14-21. La seconda giornata, invece, è andata in scena trionfalmente: successo nei quarti di finale contro Varsavia per 17-15, poi in semifinale contro la Polonia per 13-12, infine di nuovo contro le Panthers per 15-12.