Baraldi esalta Bologna e Parma | protagoniste anche a livello internazionale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024)sono due realtà importanti per il calcio italiano rispettivamente dopo la qualificazione alla prossima Champions League e la promozione in Serie A. “Ilha fatto una programmazione durata qualche anno e ha raggiunto una grande maturità quando Saputo ha deciso di coinvolgere Giovanni Sartori: già anni fa lo avrei voluto nelle mie società, avevo già un accordo per farlo lavorare con me al”. Sono le partole dell’amministratore delegato della Virtus, Luca, al microfono de ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Sartori è il numero uno, è il Teodosic del calcio italiano, da lì è partito il progetto, lui ha scelto un allenatore molto bravo e soprattutto giocatori giovani e di talento, e hanno fatto una grande impresa -aggiunge-.