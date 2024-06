Fonte : liberoquotidiano di 3 giu 2024

(Adnkronos) - ''La politica non è stata purtroppo in grado in questi anni dare un quadro di certezze che è fondamentale per le impreseLo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di Confesercenti, che ha sottolineato: bisogna ''valorizzare ciò che c'è ed evitare di dover competere con colossi che magari il radicamento non ce l'hanno e non hanno fatto gli investimenti''.

Balneari | Schlein ' valorizzare ciò che c' è no competizione colossi'