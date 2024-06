Avanti tutta Lenergy Pisa Nerazzurri a gonfie vele

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Chiude a punteggio pieno le prime tre partite ilBeach Soccer in Serie A. Contro la Roma infatti ieri pomeriggio ihanno vinto 8-4. A portiere risponde portiere, perché Casapieri pareggia i conti in avvio di gara dopo il gol di Costa, poi Hulk e Pugliese portano in doppio vantaggio i. Due gol per parte nel secondo tempo: prima allungano le distanze Hulk e Ott, poi El Hammamia e Giordani avviano il tentativo di rimonta da parte della Roma, proseguito in avvio di terzo tempo da Giordani. Pensa il solito Hulk a portare sul +2 il, che nel finale dilaga grazie alla seconda e alla terza rete di giornata dello svizzero Ott. Le soddisfazioni non si limitano ai punti e passano anche per la linea verde tenuta dalla società rossocrociata: al debutto tra i pali della Serie A il giovane portiere classe 2004 Tommaso Bernardeschi, così come minuti ci sono stati anche per il 2005 Samuele Bacci, all’esordio assoluto tra i grandi del beach soccer.