Attacchi al Colle Giorgia scarica la colpa sulla sinistra

(Di lunedì 3 giugno 2024) La partita del sovranismo e quella identitaria in Italia la giocano tutti i leader del centrodestra. Ma declinata in diverse versioni. Quella più esasperata la porta avanti la Lega che non guarda in faccia a nessuno ed è pronta per giocarla anche a superare alcuni limiti invalicabili. Come il rispetto per il capo dello Stato Sergio Mattarella. Rispetto che domenica è venuto meno. “Se il presidente pensa davvero che la sovranità sia dell’Unione europea invece che dell’Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso”, ha detto il senatore della Lega Claudio Borghi che ha trovato sponda nel suo leader Matteo Salvini. L’arrampicata sugli specchi di Salvini Che ieri però ha provato a rimescolare le carte e a fare una parziale marcia indietro.