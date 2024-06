Arvedi Ast certificata Responsible Steel | è il primo produttore d’acciaio in Italia a operare secondo lo standard internazionale

Fonte : ildenaro di 3 giu 2024

Acciai Speciali Terni Spa è il primo produttore di acciaio italiano ad operare secondo questo standard “Questa prima certificazione di sito ResponsibleSteel in Italia rappresenta un importante traguardo per l’industria dell’acciaio e per il Gruppo Arvedi – afferma Annie Heaton, Ceo, ResponsibleSteel -.

