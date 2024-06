Argentina Scaloni | Lautaro in Copa America? Spero che…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le parole di Lionel, allenatore dell’, sulle condizioni diMartinez. Tutti i dettagli in merito Lionelha parlato in conferenza stampa. Il ct dell’si è espresso sulle condizioni diMartinez dell’Inter. LE PAROLE– «Julian ha avuto pochi minuti al City negli ultimi mesi, ma ha giocato in una squadra di prima fascia. .