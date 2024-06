Antonio Conte firmerà a Roma il contratto da allenatore del Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa firma deldicon il presidente delAurelio De Laurentiis avverrà nei prossimi giorni a. Lo apprende l’ANSA da fonti del. Il nuovodel club azzurro andrà quindi nella capitale per firmare il nuovo, che dovrebbe essere fino al 2027.verrà poi presentato nei giorni successivi, ma non è stata ancora decisa la location, prima di cominciare a lavorare in campo con la squadra dall’11 luglio a Dimaro, in provincia di Trento.in questi giorni è però già in contatto con il nuovo ds delGiovanni Manna per definire le operazioni di mercato. L’dopo la firma sarà anche aa visitare il campo di allenamento a Castel Volturno, dove è già stato negli anni scorsi quando eradella nazionale italiana e andò alla seduta del, che all’epoca era guidato dal tecnico Rafa Benitez.