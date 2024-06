Fonte : ilgiornaleditalia di 3 giu 2024

Questa sarà la sua prima testimonianza pubblica da quando si è ritirato dal servizio Oggi, 3 giugno 2024, Anthony Fauci, ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), testimonierà davanti al Congresso americano su questioni cruciali legate alla pandemia di COVID-19.

Anthony Fauci a processo oggi l' udienza al Congresso su Covid gestione pandemia e 30mila mail cancellate su origine del virus nel laboratorio di Wuhan