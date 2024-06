Fonte : sportintv.eu di 3 giu 2024

Torna il grande calcio internazionale su Sky Sport, in streaming su NOW ma anche in chiaro su TV8, canale 20 e Rai 1: si torna in campo con le migliori partite amichevoli di preparazione a UEFA Euro 2024.

Amichevoli verso Euro 2024 | il programma di Sky Sport Rai e Mediaset