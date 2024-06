Amanda Knox | Torno in tribunale per difendermi ancora

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 3 giugno 2024) AGI - "Il 5 giugno entrerò nella stessa aula diin cui sono stata condannata per un crimine che non ho commesso, anche questa volta peruna volta". È quanto scrivesul suo profilo X in riferimento al procedimento, aldi Firenze, che la vede imputata per calunnia a quasi diciassette anni dall'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia l'1 novembre 2007.è stata assolta in via definitiva, dopo un'alternanza di condanne e assoluzioni. A Firenze, i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Firenze, il 30 gennaio 2014, la condannarono insieme a Raffaele Sollecito, dopo il rinvio disposto dalla Cassazione. Il successivo e conseguente ricorso in Cassazione da parte degli imputati fu, invece, accolto chiudendo la vicenda giudiziaria con l'assoluzione dei due imputati.