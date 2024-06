Fonte : ilfattoquotidiano di 3 giu 2024

I partiti che candidano indagati, inquisiti, condannati e prescritti sono da evitare come la pestePer Meloni gli aiuti militari all’Ucraina non costavano niente: abbiamo dato armi che avevamo già! Quindi se regaliamo i mobili di casa nostra non spendiamo niente, tanto li avevamo già.

Alle Europee non voterò chi vuole guerra e nucleare ma chi ha dimostrato onestà e competenza