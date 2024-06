Alberto Angela ricorda gli 80 anni dallo sbarco in Normandia anche con l’Intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 3 giugno 2024)(dalla pagina FB di Rai1) In occasione dell’ottantesimoversario delloalleato in, avvenuto il 6 giugno del 1944, “Ulisse, il piacere della scoperta” torna con una puntata speciale interamente dedicata a uno dei momenti decisivi della Seconda Guerra Mondiale e della storia del Novecento. Stasera alle 21.25 su Rai 1,ripercorre le tappe del più grandemilitare della storia, raccontandone preparazione e conseguenze, fino alla liberazione di Parigi, il 25 agosto del 1944, che segnò la fine dell’operazione iniziata col D-Day. In un lungo viaggio, corredato da filmati originali inediti, resi a colori grazie al, i telespettatori vengono accompagnati dal sergente maggiore Charles Norman Shay, uno dei pochi veterani del D-Day ancora in vita, tra i primi a sbarcare sulla spiaggia di Omaha all’alba del 6 giugno.