Agli israeliani vietato recarsi alle Maldive

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una decisione storica. Il governo delleha deciso di modificare le leggi per vietare l’ingresso nell’arcipelago dell’Oceano Indiano ai titolari di passaporto israeliano, in mezzo alla crescente rabbia dell’opinione pubblica nella Nazione, a maggioranza musulmana, per gli attacchi delle forze israeliane a Gaza. La decisione è stata annunciata dal ministro dell’Interno Ali Ihusan durante una conferenza stampa. Lericevono oltre un milione di turisti ogni anno, inclusi all’incirca 15 mila provenienti da Israele. Tel Aviv non si aspettava un’azione simile. . “Il governo ha deciso di apportare le modifiche legali necessarie per vietare l’ingressocon passaportiil prima possibile”, ha detto il ministro dell’Interno Ali Ihusan, come riferisce il portale di notizie Sun.