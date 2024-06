Acer annuncia la fotocamera 3D per creator e influencer

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Adnkronos) – In occasione del Computex 2024 a Taipei,hato il lancio della3D SpatialLabs Eyes. Progettata per fotografi ei di contenuti, questapermette di catturare immagini stereoscopiche immersive in 3D e di visualizzarle in tempo reale grazie all'integrazione con la famiglia di prodotti SpatialLabs. LaSpatialLabs Eyes .