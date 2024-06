Fonte : today di 3 giu 2024

Condannato in via definitiva per abusi su un minorenne don Livio Graziano, sacerdote della diocesi di Aversa (Caserta)A destare scalpore le dichiarazioni del prete dopo la sentenza della Cassazione, nelle quali si autoproclama innocente rimettendosi alla giustizia divina.

Abusi su un 13enne | sacerdote inchiodato da foto e messaggi sul cellulare