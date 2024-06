Fonte : feedpress.me di 3 giu 2024

E’ stato un pranzo domenicale non proprio tranquillo quello passato da due (ex) fidanzati, 19 anni lei, 36 lui, nel corso del quale la giovane, in presenza anche di altri commensali, ha improvvisamente annunciato a tutti la fine della relazione sentimentale.

A pranzo con il fidanzato | Ti lascio ho un nuovo compagno Lui li minaccia e li insegue | arrestato 36enne a Paternò