5 alunni intossicati a scuola | arrivano prontamente i soccorsi

L'articolo 5 alunni intossicati a scuola: arrivano prontamente i soccorsiCoinvolti anche due adulti del personale scolastico In una scuola media di Vigevano, in provincia di Pavia, sono arrivati i soccorsi a seguito di una segnalazione che ha visto intossicati 5 alunni per cause non ancora note.

