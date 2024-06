2 giugno | Pierro Lega ‘Ruotolo studi storia Mas’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Sandro Ruotolo è campione di spionaggio e non a caso il suo nome rimbalza dalle inchieste sui dossieraggi illi. Sarà per questo che gli sfugge tutto ciò che è palese mentre dimostra familiarità con l’occulto. Se così non fosse avrebbe preso visione delle notizie storiche che sulla Mas fornisce dal proprio sito ufficiale una nostra Forza Armata, la Marina militare, che in quanto tale è al comando del Capo dello Stato che è il garante della Costituzione”. Lo afferma il deputato campano dellaAttilio.“Ruotolo -aggiunge- la smetta di generare allarmi farlocchi e si convinca che non può dare lezioni a nessuno in materia di rispetto delle regole democratiche; regole semmai lese da chi attraverso attività di dossieraggio ille ha cercato di sabotare il normale esercizio della dinamica democratica del nostro Paese”.