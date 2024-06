2 giugno | La Russa ‘uscita Borghi inopportuna smontata da Salvini’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano, 3 giu. (Adnkronos) – “Ho visto che la polemica è statada Salvini…Io ho letto le agenzie, ho visto Salvini che ha riconfermato piena fiducia a Mattarella, e che nessuno pensa di chiedere dimissioni, se lo dice lui penso valga anche per”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, ai microfoni di ‘Telelombardia’ in merito alle polemiche sul tweet del senatore leghista Claudio, che ieri, nel giorno della Festa della Repubblica, ha invocato le dimissioni del capo dello Stato, accusandolo di aver ceduto alla sovranità europea.“A me serve capire se c’era volontà di attaccare il Presidente – ha sottolineato La– mi fido di Salvini che ha detto che non c’era. Poi sicuramente l’uscita diè stata