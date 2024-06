Fonte : ilfaroonline di 3 giu 2024

Con rispetto e gratitudine ricordiamo coloro che hanno sacrificato la propria vita per costruire questa grande Nazione.

2 giugno a Fiumicino Baccini depone una corona d’alloro al Monumento ai Caduti