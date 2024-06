Volley | Nations League donne Italia batte Cina 3-0

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 2 giugno 2024) Punti preziosi in ottica qualificazione olimpica per la formazione del ct Velasco. MACAO () - L'Italfemminile ha battuto la3-0 (parziali 25-23, 25-19, 25-16) in un match della seconda settimana di gioco dellaball2024. Grazie al risultato di oggi le ragazze di .