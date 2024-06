Volley femminile l’Italia vola nel ranking FIVB | vantaggio siderale su Olanda e Canada Olimpiadi ipotecate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024)ha vinto contro la Cina con un secco 3-0 e il successo maturato a Macao assicura un guadagno di 9,3 punti nel. La nostra Nazionale guadagna una posizione e sale provvisoriamente al quarto posto superando gli USA (che giocheranno in serata contro la Turchia) con 358,51 punti all’attivo. Le ragazze del CT Julio Velasco, che hanno annichilito le asiatiche in trasferta, hanno compiuto probabilmente un passo decisivo verso la qualificazione alledi Parigi 2024. Bisogna guardare con attenzione e insistenza il, poiché al termine della fase preliminare della Nations League sarà proprio la classifica mondiale ad assegnare gli ultimi cinque pass per i Giochi: uno è già in tasca del Kenya per ottemperare all’obbligo della rappresentanza continentale, gli altri quattro andranno nelle mani delle migliori compagini in graduatoria che non avevano fatto festa attraverso i preolimpici dello scorso anno.