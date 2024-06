Fonte : iltempo di 2 giu 2024

Il premier tiene alta la tensione dei suoi, chiede di impegnarsi, di non mollare: «Io ho rinunciato a tutto quello a cui potevo rinunciare solo perché non volevo deludervi, vi chiedo in cambio solo 5-10 minuti del vostro tempo per dirmi che siete al mio fianco».

Vinciamo la Champions l' Eurosfida di Giorgia Meloni