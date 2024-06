Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 12 | 30

Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 1220 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA REGIONALE ROCCA DI PAPA NEI PRESSI DEL LAGO DI ALBANO: A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE, AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E PIAZZALE DEI DAINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DELL’ALBERO, CON DEVIAZIONI SUL POSTO; CI SPOSTIAMO A ROMA, SULLA TANGENZIALE EST, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SCALO DI SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA, INFINE, SULLA A12 ROMA-TARQUINIA DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO.

