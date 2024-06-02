Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 12:30 (Di domenica 2 giugno 2024) Viabilità DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALL’ ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA REGIONALE ROCCA DI PAPA NEI PRESSI DEL LAGO DI ALBANO: A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE, AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E PIAZZALE DEI DAINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DELL’ALBERO, CON DEVIAZIONI SUL POSTO; CI SPOSTIAMO A Roma, SULLA TANGENZIALE EST, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLazioNE TIBURTINA CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SCALO DI SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA, INFINE, SULLA A12 Roma-TARQUINIA DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 11. 00 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN VIA CARDUCCI E IN VIA DIAZ, MENTRE AD ANZIO E’ IN CORSO UNA CERIMONIA PRESSO IL MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA GARIBALDI: PER L’INTERA MATTINATA ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA STESSA PIAZZA GARIBALDI, IN PIAZZA BATTISTI E IN RIVIERA ZANARDELLI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 10:30 - 00 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN VIA CARDUCCI E IN VIA DIAZ, MENTRE AD ANZIO E’ IN CORSO UNA CERIMONIA PRESSO IL MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA GARIBALDI: PER L’INTERA MATTINATA ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA STESSA PIAZZA GARIBALDI, IN PIAZZA BATTISTI E IN RIVIERA ZANARDELLI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 10. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 09:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA SULLA A1 MILANO-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA ORTE E FROSINONE; PIOGGIA IN CORSO ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E CARSOLI ORICOLA, E SULLE DIRAMAZIONE ROMA NORD E ROMA SUD TRA IL RACCORDO E IL BIVIO PER LA A1, ANCHE QUI RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE LEUCIANA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL DAL KM 8+700 AL KM 17+000 TRA I COMUNI DI PONTECORVO E PICO: SUI TRATTI INTERESSATI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON LIMITE DI VELOCITA’ A 30 KM/H; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 3 LUGLIO. romadailynews
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