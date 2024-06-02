Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 11:30 (Di domenica 2 giugno 2024) Viabilità DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLazioNE TIBURTINA CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SCALO DI SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; E A Roma E’ IN CORSO LA TRADIZIONALE CERIMONIA PER IL 78° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN PIAZZA VENEZIA E NELL’AREA CIRCOSTANTE; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO, A LATINA FINO ALLE 15.00 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN VIA CARDUCCI E IN VIA DIAZ, MENTRE AD ANZIO E’ IN CORSO UNA CERIMONIA PRESSO IL MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA GARIBALDI: PER L’INTERA MATTINATA ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA STESSA PIAZZA GARIBALDI, IN PIAZZA BATTISTI E IN RIVIERA ZANARDELLI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 10:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 00 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN VIA CARDUCCI E IN VIA DIAZ, MENTRE AD ANZIO E’ IN CORSO UNA CERIMONIA PRESSO IL MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA GARIBALDI: PER L’INTERA MATTINATA ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA STESSA PIAZZA GARIBALDI, IN PIAZZA BATTISTI E IN RIVIERA ZANARDELLI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 09:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA SULLA A1 MILANO-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA ORTE E FROSINONE; PIOGGIA IN CORSO ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E CARSOLI ORICOLA, E SULLE DIRAMAZIONE ROMA NORD E ROMA SUD TRA IL RACCORDO E IL BIVIO PER LA A1, ANCHE QUI RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE LEUCIANA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL DAL KM 8+700 AL KM 17+000 TRA I COMUNI DI PONTECORVO E PICO: SUI TRATTI INTERESSATI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON LIMITE DI VELOCITA’ A 30 KM/H; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 3 LUGLIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 08:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 8. 20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO OGGI 2 GIUGNO NUMEROSI GLI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA: A ROMA SI SVOLGERA’ LA TRADIZIONALE CERIMONIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA, E LA SFILATA DELLE FRECCE TRICOLORI; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN PIAZZA VENEZIA E NELL’AREA CIRCOSTANTE; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO, A LATINA FINO ALLE 15. romadailynews
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