Fonte : sportface di 2 giu 2024

Venezia, Pohjanpalo: “Ora cercheremo di rimanere in Serie A” SportFaceI risultati parlano per Vanoli, per il suo staff, per i giocatori L’attaccante del Venezia, Joel Pohjanpalo, ha parlato al termine della partita con la Cremonese che è valsa il ritorno in Serie A ai lagunari: “Ho creduto in un progetto importante e sono felicissimo.

