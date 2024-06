Venezia bimba ingoia tappo di plastica e muore

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 2 giugno 2024) (Adnkronos) – Tragedia per una famiglia del Lido di, racconta il Corriere del Veneto. La piccola Elettra di soli 18 mesi è morta dopo aver ingerito, nella serata di venerdì, undimentre era in casa. Portata prima al pronto soccorso del Lido, qui subiva un arresto cardiaco per le difficoltà respiratorie. .