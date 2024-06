Venezia bimba ingoia tappo di plastica e muore

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 2 giugno 2024) Ha avuto un arresto cardiaco. L'elisoccorso atterra, ma non può ripartire per un guasto al motore Tragedia per una famiglia del Lido di, racconta il Corriere del Veneto. La piccola Elettra di soli 18 mesi è morta dopo aver ingerito, nella serata di venerdì, undimentre era in casa. Portata prima .