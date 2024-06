Una marea colorata per il Pride | Il risveglio delle coscienze all’insegna dei diritti umani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Unaper l’ottava volta ha invaso la città. Erano in mille ieri con Elena Di Cioccio attrice, speaker radiofonica e conduttrice televisiva che ha reso pubblico il suo percorso dall’auto-discriminazione fino all’accettazione di persona sieropositiva, ed Egon Botteghi, uomo trans non binario, madre di due figli ed esponente di spicco della promozione di una genitorialità trans consapevole e visibile come madrine. Pavia ha ospitato il Pavia2024 patrocinato da Provincia e Comune. "Quest’anno nell’elaborare il documento politico non abbiamo avuto dubbi: è prioritario unperché la nostra città, il nostro Paese e il mondo diventino un posto più accogliente per todes – ha detto usando il genere neutro Cecilia Bettini, presidente di Coming Aut Pavia, associazione che dal 2005 promuove ie il benessere della comunità LGBTI+ del Pavese – Le brutali aggressioni omobilesbotransfobiche dell’ultimo anno unite all’attuale clima politico e bellico ci costringono a sentirci parte attiva nella lotta comune per i".