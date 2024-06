Fonte : ilrestodelcarlino di 2 giu 2024

Come definirebbe questa campagna elettorale? "Intensa ma molto gratificante. Come vorrebbe vedere Osimo tra cinque anni? "Tra cinque anni vorrei vedere Osimo come una città ancora più accogliente e inclusiva, con servizi pubblici efficienti, un centro storico vivace e un forte supporto per i giovani e le attività economiche".

Un tocco femminile per una città più efficiente