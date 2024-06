Un altro incendio nell’ex residence

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Ancora roghi in via Cavezzali 11,di nove piani in zona via Padova che da tempo è messo in ginocchio da occupazioni abusive e che lentamente si sta risollevando. "Ci sono i vigilanti privati h24, siamo riusciti a mandare via una sessantina di occupanti e a chiudere tredici alloggi che erano stati invasi", fa sapere l’amministratore Fabio Fenaia, che si sta dando da fare da gennaio dello scorso anno. Ma "abbiamo avuto due incendi nell’ultimo mese, verosimilmente causati da allacciamenti fai-da-te alla corrente". L’ultimo è di ieri pomeriggio: allarme scattato poco prima delle 16, quando si sono sprigionate fiamme tra il sesto e il settimo piano. "Il fumo nero si è diffuso nella torre e anche fuori. Era visibile anche dai quartieri vicini", spiegano alcuni cittadini.