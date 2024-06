Ucraina Zelensky | Cina lavora per impedire a Paesi di venire a summit pace

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 2 giugno 2024) Il 15 e 16 giugno vertice in Svizzera "Sfortunatamente oggi lastando perdi partecipare al vertice di". E' quanto ha detto Volodymir, parlando al margine della conferenza sulla sicurezza a Singapore, riferendosi al vertice che si svolgerà il 15 e 16 giugno in Svizzera. In un suo .