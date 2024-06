Ucraina | Calenda ' ipocrita posizione governo Pd Iv e M5S'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Renzi, Schlein, Conte, Meloni, Tajani e Salvini sono uniti nel sostenere che gli Ucraini non possono colpire le basi militari russe da cui partono gli attacchi contro di loro. Noi pensiamo che sia unae furbesca. Con precise regole di ingaggio per evitare di colpire centri abitati, regole gia' peraltro fissate dagli Usa, e' inevitabile dare la possibilita' di fermare gli attacchi russi. Oggi l'e' in blackout ma resiste. La politica italiana invece non resiste a fare campagna elettorale sulla pelle di chi combatte per la liberta'". Lo scrive sui social il segretario di Azione, Carlo. .