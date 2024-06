Fonte : lanazione di 2 giu 2024

Il libro non nasce come un ’instant book’, ma espone i fatti accaduti prima degli attacchi del 7 ottobre scorso, in un momento in cui l’attenzione sulla situazione in Israele e nei territori palestinesi occupati era prossima allo zero.

Tutta la verità su Gaza Parla la relatrice dell’Onu