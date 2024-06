Fonte : lanazione di 2 giu 2024

Ed ha portato alla scoperta di altri due panetti di cocaina per un peso complessivo di 1. In particolare all’atto dell’identificazione dei due a bordo della vettura fermata, i militari "hanno notato che uno era piuttosto restio ad allontanarsi dall’autovettura e tendeva a tornare nei pressi della macchina come a voler tenere ‘sotto controllò qualcosa.

Trovati con due chili di cocaina Era nascosta in un calzino in auto