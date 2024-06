Tragedia a Giulianova | Ciclista 56enne Investita e Uccisa da un' Audi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 2 giugno 2024) Teramo - Unasi è consumata a, in provincia di Teramo, dove unadi 56 anni ha perso la vita dopo essere statada un'automobile. L'incidente è avvenuto nel sottopasso di via D'Annunzio, non lontano dalla statale Adriatica. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando in bici il sottopasso intorno alle 13 quando è stata urtata da un'. L'impatto l'ha fatta cadere, facendole sbattere violentemente la testa sull'asfalto. Nonostante l'intervento immediato del personale del 118, per lanon c'è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili urbani per svolgere i rilievi del caso e gestire la viabilità.