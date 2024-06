Tomb Raider | The Legend Of Lara Croft trailer e data di uscita della serie animata con Hayley Atwell

Fonte : movieplayer di 2 giu 2024

Il progetto di Netflix-Legendary segna la prima apparizione di Lara Croft in una serie animataNetflix ha diffuso il primo trailer e la data di uscita di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, la serie animata con l'interprete di Peggy Carter, Hayley Atwell, nel ruolo di protagonista.

