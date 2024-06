Fonte : iltempo di 2 giu 2024

Un nuovo singolo appena uscito e già balzato in vetta alle classifiche radiofoniche«Karma» si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate ma i The Kolors non si accontentano e si lanciano nel loro primo tour europeo con l'anima piena di entusiamo e consapevolezza che la strada da percorrere resta ancora tanta.

The Kolors lanciano il nuovo singolo Karma | Il vero Sanremo l' abbiamo vinto noi