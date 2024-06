Fonte : ilrestodelcarlino di 2 giu 2024

Uno dei rapinatori, quando è stato fermato dai poliziotti, aveva con sé uno zainetto contenente 13 orologi di marca Il 20enne arrestato in flagranza di reato è stato portato in Questura per l'identificazione.

Terrore in gioielleria a Rimini due giovanissimi arrestati dopo la rapina