Tennis Parigi | Sinner vola ai quarti

(Di domenica 2 giugno 2024) 23.20 Nonostante un inizio complicato, Jannikriesce ad ingranare e batte in 4 set il francese Corentin Moutet, n.72 del ranking Atp,ndo aidi finale sulla terra del Roland Garros. L'altoatesino, testa di serie n.2 e in 'lotta' con Djokovic per la prima posizione della classifica mondiale, vince dopo 2 ore e 45' di gioco (26 63 62 61) 'cancellando' così in rimonta un 1° set disastroso, iniziato con ben tre break subiti di fila.Al prossimo turnoaffronterà il bulgaro Dimitrov (10), che ha eliminato Hurkacz (8).