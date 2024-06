Tel Aviv si dice disponibile a trattare il Piano Biden

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 2 giugno 2024) Telnon respinge l’accordo per un cessate il fuoco proposto dal presidente Usa Joe. A riferirlo, stamane, Ophir Falk, consigliere capo per la politica estera del premier Benyamin Netanyahu al Sunday Times: “è ciò che abbiamo concordato. Non è un buon accordo ma vogliamo con forza il rilascio degli ostaggi. Tutti”, ha dichiarato. Secondo Falk l’intervento del presidentedi venerdì scorso è stato “una decisione politica. Ci sono ancora molti dettagli da definire e questo include che non ci sarà un cessate il fuoco permanente fino a che tutti gli obiettivi di Israele non saranno raggiunti”. Hamasv Sabato Osama Hamdan, alto rappresentante di Hamas nel Libano, aveva detto che “la dichiarazione e l’appello del presidente Joea raggiungere un accordo sono positivi, ma un accordo non può essere raggiunto con semplici speranze.