Taranto-Martina Franca in bici investito sulla statale 172 | morto All' altezza dell' ospedale Moscati

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 2 giugno 2024) Unnell’incidentestrada172. In territorio di Statte, tratto. Per cause da dettagliare un uomo a bordo di unacletta è caduto rovinosamente. Èsul colpo. L'articolo, in172: All'" proviene da Noi Notizie.. .