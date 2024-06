Tanti ostacoli Manca un piano di tutti i servizi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Qualche passo avanti c’è stato. Ma c’è ancora molto da fare per rimuovere gliche complicano la quotidianità di chi è affetto da sclerosi multipla. Lo sa bene Federica Pizzuto (nella foto), giornalista bresciana, volontaria Aism. "Le problematiche sono diverse – racconta –. Io, nella mia esperienza, riscontro lanza di comunicazione all’interno della rete di. Ho l’impressione che sia sempre il paziente a collegare tra loro i professionisti, il neurologo con il medico di base ad esempio, e non dovrebbe esser così. Sono anni che si parla di piani terapeutici per la presa in carico di patologie croniche, ma non c’è riscontro nella realtà. Per gli ausili, ad esempio, il mio punto di riferimento è il mio fisioterapista, i neurologi non prendono neanche in considerazione questo aspetto".