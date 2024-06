Fonte : servizitelevideo.rai di 2 giu 2024

53 Stormy Daniels rompe il silenzio sulla condanna di Donald Trump: "imprigionatelo subito". In un'intervista a Mirror, Stormy spiega come a suo avviso l'ex presidente dovrebbe essere "condannato al carcere e qualche servizio sociale per i meno fortunati, o a fare volontariamente da sacco da boxe in un rifugio per donne".

Stormy Daniels | incarcerate Trump