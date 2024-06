Smartphone a doppio schermo e pieghevoli per stupire

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di domenica 2 giugno 2024) Una delle tendenze tecnologiche più in vista nell'ultimo periodo sono senza ombra di dubbio glicon, che sfruttano nuove tecnologie per riportare in auge un concetto di telefono molto famoso nella prima decade del 2000 ma completamente caduto in disuso con l'arrivo degli schermi touch e dei moderni. La tecnologia che sta alla base degli(spesso utilizzati anche come mini PC) è molto costosa e delicata da produrre, questo spiega perchè non hanno ancora preso piede e non sono ancora diffusi come i modelli tradizionali asingolo come un iPhone. Questi telefoni cono pieghevole sono davvero così utili come dicono oppure si tratta di una semplice trovata estetica fatta solo per, ma senza alcun reale vantaggio nelle funzioni base di uno(specie considerando il prezzo di vendita)? LEGGI ANCHE -> MigliorAndroid dai 100 ai 1500 Euro 1) Come funzionano gliDietro unoo un PC controviamo una tecnologia futuristica chiamata POLED, sigla che identifica i Polymer Organic LED (o LED Organigi a polimeri).