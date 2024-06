Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

Salvatore Sirigu, ex portiere in Serie A, è intervenuto per parlare di alcuni temi relativi al calcio italiano come gli allenatori Salvatore Sirigu si è raccontato oggi al Corriere dello Sport.

Sirigu | Italiano Motta Pirlo e De Rossi | vi racconto le loro grandi qualità SPALLETTI è un grande CT E io non ho ancora voglia di appendere le scarpe al chiodo