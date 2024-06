Fonte : thesocialpost di 2 giu 2024

Situazione Attuale Attualmente, il tratto autostradale tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano rimane chiuso per permettere alle squadre di soccorso di operare in sicurezza e per rimuovere i veicoli coinvolti.

Sfondano tutto tamponamento al casello sull’A12 | morti e feriti C’è anche un bambino