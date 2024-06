Fonte : orizzontescuola di 2 giu 2024

Inviata da Gioacchino Coppola - Vorrei porvi una mia riflessione che poi sfocerà in una domanda finale che mi piacerebbe poter fare a quei pedagogisti, docenti e dirigenti che avvallano una valutazione formativa, usando in itinere il metodo descrittivo, invece che quello numerico, per valutare i processi di apprendimento degli alunni, mettendo in atto quella che viene definita una "scuola senza voti".

Scuola senza voti | riflessione e dubbi Lettera